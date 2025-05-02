Беглов: по поручению Президента открыли в Мариуполе «Стелу воинской славы»

«Для Петербурга долг чести помогать городу-побратиму. Этот монумент — знак того, что Россия помнит и чтит подвиг Мариуполя в годы Великой Отечественной войны, подвиг воинов Красной Армии, освободивших город в 1943 году, подпольщиков, жителей города и символ борьбы Мариуполя с националистами в 21 веке», — отметил Александр Беглов. Губернатор подчеркнул, что монумент станет и символом побратимства Города-Героя Ленинграда и Города воинской славы Мариуполя. В церемонии открытия приняли участие также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и временно исполняющий полномочия главы Мариуполя Олег Моргун. Памятная стела выполнена в виде 17,5-метровой гранитной колонны, увенчанной государственным Гербом Российской Федерации. Герб, база и капитель колонны выполнены из бронзы. Основание украшают бронзовые элементы: с лицевой стороны — картуш с Указом Президента Российской Федерации, с обратной стороны — герб города Мариуполя, с боковых сторон — бронзовые ростры — символ славы Российского Флота. На фасаде стелы размещены панно, посвященные выдающимся государственным и военным деятелям Российской Империи, принимавшим личное участие в основании города Мариуполя. На панно изображены портреты императрицы Екатерины II, генерал-губернатора Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний Григория Потемкина, генерал-поручика, командующего Кубанским корпусом Александра Суворова, губернатора Азовской губернии Василия Черткова, духовного и светского владыки крымских греков Митрополита Игнатия.