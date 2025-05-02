Беспрозванных: готовность гигафабрики в Немане составляет 80%

На фабрике будут производить элементную базу для батарей («ячейки»). По словам гендиректора предприятия Руслана Горевого, в России собирают такие батареи с помощью, например, китайских элементов, но гигафабрика будет первой в стране производить отечественные «ячейки», а из них собирать батареи и батарейные модули. Фабрика планирует производить батареи мощностью 4 ГВт/ч для обеспечения энергией 50 тысяч электроавтомобилей в год.