Трамп предложил сократить расходы на МКС

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил сократить расходы на Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к её выводу из эксплуатации к 2030 году, следует из пояснительной записки Белого дома.