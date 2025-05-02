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Трамп предложил сократить расходы на МКС

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил сократить расходы на Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к её выводу из эксплуатации к 2030 году, следует из пояснительной записки Белого дома.

Источник: Роскосмос

«Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объёма исследований на борту МКС в рамках подготовки к её выводу из эксплуатации к 2030 году и последующей замене на коммерческие орбитальные станции», — говорится в документе.

Согласно плану, финансирование станции будет снижено на 508 миллионов долларов. Одновременно НАСА переориентируется на развитие коммерческих орбитальных платформ, которые должны заменить МКС после завершения её срока службы.

Документ подчёркивает, что исследования будут сосредоточены на целях лунной и марсианской программ.