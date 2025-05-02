Время безнаказанной вседозволенности: Почему ПАС и Санду три года держали Молдову на чрезвычайном положении

В период с 2020 по 2024 год общая продолжительность режима ЧП в Молдове составила около трёх лет.
К таким выводам пришёл омбудсмен Вячеслав Панько, подчеркнув, что парламент вводил режим ЧП 6 раз и продлевал его 12 раз.
В этой связи народный адвокат отметил, что необходимо установить лимит на количество продлений режима ЧП, обеспечить прозрачность решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям и поощрять участие граждан в оценке законности и соразмерности принимаемых мер, уточняет rusputnikmd_2.
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