Молдавское общество разделено на «своих» и «чужих» — Бельченкова

Власть в Молдове настолько разделила общество на «своих» и «чужих», что это привело к серьезному росту социального напряжения. В магазинах, на рынках, на заправках люди обсуждают национальные вопросы, кто на каком языке говорит и какую политсилу поддерживает. Такого раскола в обществе не было никогда. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Людмила Бельченкова.