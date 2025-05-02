Молдавское общество разделено на «своих» и «чужих» — Бельченкова

Власть в Молдове настолько разделила общество на «своих» и «чужих», что это привело к серьезному росту социального напряжения. В магазинах, на рынках, на заправках люди обсуждают национальные вопросы, кто на каком языке говорит и какую политсилу поддерживает. Такого раскола в обществе не было никогда. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Людмила Бельченкова.
Усилилась конфронтация, особенно в отношениях с Приднестровьем и Гагаузией. Эти вопросы нужно будет обязательно решать. Возможно, политики и политтехнологи найдут способ донести эту информацию до избирателей.
Телеведущая считает, что замена словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык» в Основном законе является классическим примером негативного воздействия власти на общественное согласие. По ее мнению, этим процессом руководство страны продемонстрировало неуважение к закону и национальным ценностям.
Если мы не начнем заниматься решением этих проблем, то, возможно, окажутся правы те, кто говорит, что мы теряем страну.
Напомним, Конституционный суд (КС) Молдовы признал 11 марта 2024 года законной замену словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык» во всем законодательстве, в том числе в Конституции. По мнению судей, поправки в ст. 13 Конституции Молдовы о названии государственного языка — «технические», и были внесены в соответствии с предыдущими решениями Конституционного суда.