Генсек НАТО предложил союзникам увеличить расходы на оборону

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил членам альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП, а также тратить дополнительные 1,5% на другие статьи, связанные с обороной, чтобы удовлетворить требование Дональда Трампа о достижении целевого показателя в 5%», — говорится в материале агентства.
В конце апреля Рютте заявил, что для обеспечения безопасности территории НАТО государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не был достигнут всеми странами.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.