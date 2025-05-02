Трамп предложил сократить бюджет США

Как следует из документа, Трамп запрашивает согласование расходов на 1,69 триллиона долларов, что на 139,9 миллиардов, или на 7,6%, меньше прогнозируемых трат на текущий год.
Среди сокращений — 20 миллионов из расходов в рамках инфраструктурного проекта его предшественника Джо Байдена, президент США не просит денег на «экстренное финансирование», в прошлом году на срочные нужды потратили 117 млн долларов.
Ранее Трамп заявлял о намерении сократить расходы правительства, для этого начата программа массового увольнения и закрытия целых ведомств.