Путин показал, что находится на кухне в его кремлевской квартире

Журналист Павел Зарубин побывал в гостях у президента Владимира Путина в его кремлевской квартире. Глава государства рассказал о распорядке дня, показал, что у него в холодильнике, а также пригласил репортера за стол. Ранее Путин признавался, что третий год ночует в Кремле. Как живет российский лидер в материале Газеты.Ru .