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Каллас призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность и продолжить диалог. Об этом она написала в своём аккаунте в соцсети Х.

Источник: AP 2024

В пятницу, 2 мая, Каллас провела телефонные переговоры с министрами иностранных дел Индии и Пакистана Субраманьямом Джайшанкаром и Мухаммадом Исхаком Даром. Она заметила, что рост напряжённости между странами вызывает беспокойство.

«Призываю обе страны проявить сдержанность и продолжить диалог для разрядки ситуации. Эскалация никому не поможет», — подчеркнула Каллас.

Ранее глава международного комитета парламента Индии Шаши Тарур в беседе с RT допустил дальнейшую эскалацию конфликта с Пакистаном.