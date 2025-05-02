Каллас призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность

В пятницу, 2 мая, Каллас провела телефонные переговоры с министрами иностранных дел Индии и Пакистана Субраманьямом Джайшанкаром и Мухаммадом Исхаком Даром. Она заметила, что рост напряжённости между странами вызывает беспокойство.