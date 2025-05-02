Bloomberg: администрация Трампа хочет усилить экономическое давление на Россию

Вместе с тем, депутат Госдумы Дмитрий Белик подчеркивал, что санкции со стороны США могут стимулировать реформы в российской экономике. Парламентарий объяснил, что Россия в условиях ограничений усиленно развивает свое производство, а также уделяет повышенное внимание инновациям. В апреле Дональд Трамп продлил действие введенных экс-президентом Джо Байденом антироссийских санкций. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, «другого невозможно было ожидать, потому что до мирного соглашения принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения».