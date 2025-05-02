Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной

«Однако если не будет прогресса между двумя сторонами, то мы бы отошли в сторону как посредник в этой рамочной конструкции», — отметила Брюс. Она подтвердила, что речь пошла бы об изменении роли США. «Некоторые СМИ расценили такое как-то, что [Соединенные Штаты] оставят Украину или оставят [мирный] процесс, но это неверно», — утверждала дипломат. «Это не означает, что мы отказываемся от желания [добиться] прекращения огня. Или выполнения того, что можем, чтобы помочь в этой рамочной конструкции или положить конец конфликту в целом», — заверила она.