Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной

ВАШИНГТОН, 2 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не слагают с себя функции посредника между Россией и Украиной, но ситуация изменится, если в процессе урегулирования конфликта не будет прогресса. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«В настоящее время наша позиция остается той же самой. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий как посредника. Тем не менее мы еще не находимся в такой точке», — сказала представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя ситуацию вокруг Украины в прямом эфире телекомпании Fox News.
«Однако если не будет прогресса между двумя сторонами, то мы бы отошли в сторону как посредник в этой рамочной конструкции», — отметила Брюс. Она подтвердила, что речь пошла бы об изменении роли США. «Некоторые СМИ расценили такое как-то, что [Соединенные Штаты] оставят Украину или оставят [мирный] процесс, но это неверно», — утверждала дипломат. «Это не означает, что мы отказываемся от желания [добиться] прекращения огня. Или выполнения того, что можем, чтобы помочь в этой рамочной конструкции или положить конец конфликту в целом», — заверила она.
В связи с этим Брюс напомнила о сравнительно недавних высказываниях госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон «в течение недель» хочет определить, «серьезно ли настроена Россия». «А [затем] несколько дней назад он сказал, что это произойдет в течение дней», — добавила дипломат. По ее словам, окончательные решения будут приниматься президентом США Дональдом Трампом и Рубио.
1 мая Брюс на регулярном брифинге для журналистов высказалась в том плане, что ее страна «не будет посредницей» между Киевом и Москвой или в других вооруженных конфликтах. Однако формулировки представителя дипведомства были крайне нечеткими и вызвали различные трактовки.
Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News сообщил 30 апреля, что вашингтонская администрация намерена активно заниматься содействием урегулированию конфликта на Украине в течение следующих 100 дней.