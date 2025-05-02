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Axios: Миллер может стать новым советником Трампа по нацбезопасности

В США заявили, что Стивен Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности «как часы».

Источник: Аргументы и факты

Одного из наиболее доверенных советников лидера США Стивена Миллера рассматривают в Белом доме в качестве основного кандидата на должность нового советника Дональда Трампа по нацбезопасности, пишет Axios.

По словам источника издания, Стивен Миллер наладил работу Совета по внутренней безопасности «как часы» и сделал его «несравненно эффективнее Совета национальной безопасности при меньшем штате».

«Трамп имеет привычку доверять небольшому числу советников и возлагать на них большую ответственность. Поэтому инсайдеры говорят, что было бы необычно, если бы Миллер занимал несколько должностей, как это делает Рубио», — отмечается в публикации.

Накануне, 1 мая, сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц покинул свой пост.