Reuters: Рютте предложил союзникам по НАТО тратить на оборону 5% ВВП

Генсек НАТО Марк Рютте предложил союзникам по альянсу тратить 3,5% ВВП на оборону и 1,5% ВВП на другие связанные с обороной статьи расходов, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что Рютте предложил увеличить расходы на оборону, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа о достижении целевого показателя в 5%.
Ранее генсек НАТО заявлял, что страны-члены альянса для обеспечения безопасности территории должны тратить на оборону значительно больше 3% от ВВП при нынешнем требовании в 2%, который некоторые государства еще не достигли.
Трамп не раз критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Он требовал от всех членов альянса повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Между тем Associated Press писало, что страны НАТО из-за идущих переговоров РФ и США не понимают, зачем Вашингтон требует от стран-членов альянса увеличить расходы на оборону.