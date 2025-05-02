Фурсенко: Россия и Иран могут добиться прорывов в области технологий

Россия и Иран могут добиться прорывов в области технологий, заявил находящийся в Тегеране помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
Он отметил важность того, чтобы Москва и Тегеран вместе занимались не только повторением и копированием чьих-то разработок, но и создавали свои новые, чтобы были проекты технологического лидерства.
«Думаю, что у нас есть возможность вместе с нашими коллегами добиваться прорывов», — сказал Фурсенко.
Он подчеркнул, что обе страны сегодня находят много точек соприкосновения и тем для совместной работы, и это важно, передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра.