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Фурсенко: Россия и Иран могут добиться прорывов в области технологий

Помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко отметил важность того, чтобы Москва и Тегеран вместе создавали новые проекты.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Иран могут добиться прорывов в области технологий, заявил находящийся в Тегеране помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Он отметил важность того, чтобы Москва и Тегеран вместе занимались не только повторением и копированием чьих-то разработок, но и создавали свои новые, чтобы были проекты технологического лидерства.

«Думаю, что у нас есть возможность вместе с нашими коллегами добиваться прорывов», — сказал Фурсенко.

Он подчеркнул, что обе страны сегодня находят много точек соприкосновения и тем для совместной работы, и это важно, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра.