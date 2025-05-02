Депутат Рады Геращенко: Украина и США подписали три документа по ресурсной сделке

Шмыгаль же во время выступления в парламенте не подтвердил слова депутата о подписании всех трех документов, потому что другие два «должны быть подписаны после ратификации первого соглашения». Премьер уточнил, что ратифицируют только основной договор (заседание запланировали на 8 мая), а остальные «имеют имплементационный характер и не требуют голосования». Шмыгаль пообещал предоставить детали этих документов депутатам на следующей неделе, после возвращения украинских переговорщиков из США.