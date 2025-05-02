Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме посоветовали Зеленскому выучить историю Севастополя

Депутат Госдумы Дмитрий Белик посоветовал Владимиру Зеленскому выучить историю Севастополя.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы Дмитрий Белик посоветовал Владимиру Зеленскому выучить историю Севастополя, чтобы понять, что этот город был и остается символом крепости русского духа и никакие провокации ВСУ это не изменят.

«Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все еще в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения», — сказал он.

Депутат также отметил, что Зеленский очень хочет испортить День Победы, и это является одной из причин атаки на Севастополь, передает РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о самой массированной комбинированной атаке беспилотников ВСУ на город. По его словам, в ночь на 2 мая силы ПВО отразили атаку более 50 украинских дронов, пострадавших нет.