В Госдуме посоветовали Зеленскому выучить историю Севастополя

Депутат Госдумы Дмитрий Белик посоветовал Владимиру Зеленскому выучить историю Севастополя, чтобы понять, что этот город был и остается символом крепости русского духа и никакие провокации ВСУ это не изменят.
«Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все еще в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения», — сказал он.
Депутат также отметил, что Зеленский очень хочет испортить День Победы, и это является одной из причин атаки на Севастополь, передает РИА Новости.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о самой массированной комбинированной атаке беспилотников ВСУ на город. По его словам, в ночь на 2 мая силы ПВО отразили атаку более 50 украинских дронов, пострадавших нет.