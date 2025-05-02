Госдеп: США пока сохраняют позицию посредника между Москвой и Киевом

США продолжают выполнять роль посредника между Россией и Украиной, но ситуация может измениться, если не будет достигнут прогресс, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в прямом эфире телеканала Fox News.
«Однако если не будет прогресса между двумя сторонами, то мы бы отошли в сторону как посредник в этой рамочной конструкции. Это не означает, что мы отказываемся от желания прекращения огня», — отметила она.
По ее словам, окончательное решение будут принимать президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.
Напомним, по данным агентства Bloomberg, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американцы выйдут из переговоров по украинскому кризису, если Москва и Киев отвергнут их план, в котором изложены конкретные пункты по прекращению конфликта.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США остаются посредниками в урегулировании конфликта, но это достаточно сложный процесс.
Ранее бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что украинский конфликт урегулируют, в этом заинтересованы серьезные политические игроки.