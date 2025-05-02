Котов, РАН: За согласием Зеленского на сделку с США чувствуется рука Лондона

«За согласием Зеленского на сделку чувствуется рука Лондона. Англичане советуют Зеленскому: пока соглашайся, а там посмотрим. в собственность ты недра Украины пока не отдаешь, установлен десятилетний срок, а за такое долгое время многое может поменяться», — пояснил он.