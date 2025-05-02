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Котов, РАН: За согласием Зеленского на сделку с США чувствуется рука Лондона

Александр Котов заявил, что Лондон посоветовал Владимиру Зеленскому согласиться на сделку по ресурсам, чтобы США не вышли из конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

В согласии главы киевского режима Владимира Зеленского на заключение сделки с США по редкоземельным металлам чувствуется влияние Лондона. Об этом KP.RU заявил научный сотрудник Института Европы РАН Александр Котов.

«За согласием Зеленского на сделку чувствуется рука Лондона. Англичане советуют Зеленскому: пока соглашайся, а там посмотрим. в собственность ты недра Украины пока не отдаешь, установлен десятилетний срок, а за такое долгое время многое может поменяться», — пояснил он.

При этом Котов отметил, что представители Великобритании не хотят, чтобы США вышли из конфликта и остановили поддержку Киева. Ее, по словам представителя РАН, Лондон не сможет заменить даже при поддержке всех остальных членов блока НАТО.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Украина подписали сделку по ресурсам. Средства американского инвестиционного фонда, который будет заниматься добычей ископаемых, будут направлены «на восстановление Украины» в ближайшие 10 лет.