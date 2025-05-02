Рубио призвал Германию к смене политического курса

Госсекретарь США Марко Рубио оценил признание немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ тиранией и призвал Берлин к смене политического курса.
2 мая ведомство по охране конституции страны приписало АдГ статус правоэкстремистской партии.
«Германия только что дала собственной разведке новые силы для слежки за оппозицией. Это не демократия — это является замаскированной тиранией… Германии необходимо сменить свой курс на противоположный», — написал Рубио в соцсетях.
Ранее Марко Рубио заявил, что Украина не вернется к границам 2014 года. При этом текущие позиции России и Украины он охарактеризовал как «слишком далекие» друг от друга.