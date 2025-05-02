ВС РФ уничтожили десять беспилотников ВСУ над Крымом и Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией полуострова Крым и Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Отмечается, что в пятницу, 2 мая, в период с 20:45 до 22:00 по мск дежурные средства ПВО Вооруженных сил России уничтожили шесть украинских БПЛА над территорией Брянской области и четыре над Республикой Крым.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 1 на 2 мая российские силы ПВО отразили самую массированную комбинированную атаку боевиков киевского режима на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, российские средства противовоздушной обороны отработали все вражеские цели над акваторией моря. В результате активных действий ВС РФ было ликвидировано более 50 беспилотников ВСУ.