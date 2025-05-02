Маск заявил о радикальной атаке на демократию в ФРГ из-за возможного запрета АдГ

Поводом для заявления стала пятничная инициатива немецкого ведомства по охране Конституции ФРГ, официально признавшего АдГ экстремистской организацией. Новый статус открывает спецслужбам дополнительные полномочия по наблюдению за деятельностью партии и может стать юридическим основанием для последующего запрета.
«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — написал Маск, комментируя соответствующую новость.
Ранее сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель тоже осудили решение властей, назвав его прямым ударом по демократическим институтам Германии.
«Альтернатива для Германии» — одна из самых обсуждаемых политических сил в стране. По последним соцопросам, её поддержка растёт, и партия уже обогнала блок ХДС/ХСС, который ранее победил на внеочередных выборах. При этом члены фракции не раз выступали против антироссийской политики Берлина.