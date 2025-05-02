«Альтернатива для Германии» — одна из самых обсуждаемых политических сил в стране. По последним соцопросам, её поддержка растёт, и партия уже обогнала блок ХДС/ХСС, который ранее победил на внеочередных выборах. При этом члены фракции не раз выступали против антироссийской политики Берлина.