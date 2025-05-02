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Маск заявил о радикальной атаке на демократию в ФРГ из-за возможного запрета АдГ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выступил с резкой критикой в адрес немецких властей, комментируя ситуацию вокруг правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). В соцсети X он назвал потенциальный запрет политсилы, которую он ранее открыто поддерживал, атакой на демократию.
Источник: Life.ru

Поводом для заявления стала пятничная инициатива немецкого ведомства по охране Конституции ФРГ, официально признавшего АдГ экстремистской организацией. Новый статус открывает спецслужбам дополнительные полномочия по наблюдению за деятельностью партии и может стать юридическим основанием для последующего запрета.

«Запрет центристской АдГ, самой популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — написал Маск, комментируя соответствующую новость.

Ранее сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель тоже осудили решение властей, назвав его прямым ударом по демократическим институтам Германии.

«Альтернатива для Германии» — одна из самых обсуждаемых политических сил в стране. По последним соцопросам, её поддержка растёт, и партия уже обогнала блок ХДС/ХСС, который ранее победил на внеочередных выборах. При этом члены фракции не раз выступали против антироссийской политики Берлина.