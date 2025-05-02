Маск назвал возможный запрет АдГ радикальной атакой на демократию

Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях назвал возможный запрет активно поддерживаемой им немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) радикальной атакой на демократию.
Напомним, 2 мая ведомство по охране конституции страны приписало АдГ статус правоэкстремистской партии.
«Запрет центристской АдГ, наиболее популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — отметил Маск, комментируя новость.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио оценил признание немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ тиранией и призвал Берлин к смене политического курса.