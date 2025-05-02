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Маск назвал возможный запрет АдГ радикальной атакой на демократию

2 мая ведомство по охране конституции страны приписало АдГ статус правоэкстремистской партии.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях назвал возможный запрет активно поддерживаемой им немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) радикальной атакой на демократию.

Напомним, 2 мая ведомство по охране конституции страны приписало АдГ статус правоэкстремистской партии.

«Запрет центристской АдГ, наиболее популярной партии Германии, стал бы радикальной атакой на демократию», — отметил Маск, комментируя новость.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио оценил признание немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ тиранией и призвал Берлин к смене политического курса.