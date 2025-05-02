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США подготовили новые санкции против России, пишет Reuters

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. США подготовили новые санкции против России для оказания давления в связи с украинским конфликтом, в том числе в банковской и энергетической сферах, при этом пока неясно, одобрит ли эти меры американский президент Дональд Трамп, передает агентство Рейтер со ссылкой на трех чиновников США и источник, знакомый с этим вопросом.

Источник: © РИА Новости

«Американские чиновники доработали новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны на Украине… Однако неясно, будет ли пакет одобрен Трампом», — передает агентство.

Согласно собеседникам агентства, санкции нацелены, в частности, на «Газпром», а также другие крупные предприятия из добывающего и банковского секторов.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.