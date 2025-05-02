«Росатом» рассчитывает возобновить строительство Балтийской АЭС

Строительство Балтийской АЭС началось ещё в 2009 году. Изначально проект предполагал возведение двух энергоблоков мощностью не менее 1170 МВт каждый. Ввод первого блока планировался на 2016 год, второго — на 2018-й. Электроэнергию планировали экспортировать, но в 2014 году работы приостановили.