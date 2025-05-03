WP: Трамп намерен провести сокращение кадров в ЦРУ и других разведведомствах США

Газета напомнила, что о сокращении своего аппарата говорила на днях и директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Официально она считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств. Габбард также несколько раз публично заявляла о необходимости покончить с политизацией работы разведки. Схожую задачу ставит перед собой и новый директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател. Недавно стало известно о том, что в ФБР в целях борьбы с утечками информации, устраиваемыми по политическим соображениям, идут проверки персонала с применением полиграфа.