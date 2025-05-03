Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Соединенные Штаты подготовили новые санкции против России

Соединенные Штаты подготовили новые санкции против РФ. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на трех американских официальных лиц и источник, знакомый с данным вопросом.

Соединенные Штаты подготовили новые санкции против РФ. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на трех американских официальных лиц и источник, знакомый с данным вопросом.

— Чиновники доработали новые экономические санкции против Российской Федерации, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Кремль и заставить его поддержать усилия президента Штатов Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Но неясно, будет ли пакет одобрен главой Белого дома, — сказано в статье.

Рестрикции направлены, в частности, на Газпром и другие крупные предприятия из финансовой и энергетической областей, уточнили собеседники агентства.

Окружение Дональда Трампа подготовило несколько вариантов усиления экономического давления на РФ для того, чтобы подтолкнуть его российского коллегу Владимира Путина к скорейшему мирному урегулированию военного конфликта на Украине. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, сам республиканец все еще старается выстраивать отношения между Россией и США в дипломатическом ключе.