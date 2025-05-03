Reuters: Соединенные Штаты подготовили новые санкции против России

— Чиновники доработали новые экономические санкции против Российской Федерации, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Кремль и заставить его поддержать усилия президента Штатов Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Но неясно, будет ли пакет одобрен главой Белого дома, — сказано в статье.