Вагенкнехт: Европе придётся платить за проигрыш Украины, в отличие от США

«США обеспечили себе доступ к сырьевым ресурсам Украины… Серьёзным промахом Европы является то, что она сама не предпринимала активные дипломатические усилия и теперь будет вынуждена платить по счетам за проигранную опосредованную войну», — возмутилась Вагенкнехт в соцсетях.