США выделили $310,5 млн на обслуживание и ремонт украинских истребителей F-16

Согласно заявлению, сделка предусматривает предоставление услуг по обучению украинского персонала, модернизации и техническому обслуживанию самолётов, а также поставку запасных частей, расходных материалов, комплектующих и наземного оборудования. В Пентагоне подчеркнули, что реализация контракта не повлияет на текущий военный баланс в регионе. Программа направлена на укрепление возможностей Украины в использовании и поддержании состояния самолётов F-16, которые ранее были переданы или планируются к поставке.