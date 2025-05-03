Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США выделили $310,5 млн на обслуживание и ремонт украинских истребителей F-16

Государственный департамент США утвердил контракт на сумму 310,5 миллиона долларов для поддержки Украины в эксплуатации истребителей F-16. Об этом сообщило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Источник: Life.ru

Согласно заявлению, сделка предусматривает предоставление услуг по обучению украинского персонала, модернизации и техническому обслуживанию самолётов, а также поставку запасных частей, расходных материалов, комплектующих и наземного оборудования. В Пентагоне подчеркнули, что реализация контракта не повлияет на текущий военный баланс в регионе. Программа направлена на укрепление возможностей Украины в использовании и поддержании состояния самолётов F-16, которые ранее были переданы или планируются к поставке.

Также сообщалось, что армия Украины получает старые истребители F-16. Летательные аппараты ранее были сняты с вооружения и стояли на хранении, а потому они малопригодны для выполнения боевых задач, считают американские СМИ.