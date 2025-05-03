Судья ООН использовала рабский труд: вот как ее наказали

Напомним, Мугамбе предстала перед судом за то, что обманом сделала девушку из Уганды своей рабыней. Она нелегально вывезла молодую угандийку в Великобританию, забрала у нее документы и не позволяла искать работу. Пока судья ходила на учебу в Оксфорд, жертве приходилось убираться в ее доме и нянчиться с детьми. Подробности читайте здесь на KP.RU.