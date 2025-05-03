Судья ООН использовала рабский труд: вот как ее наказали

В Великобритании вынесли приговор судье механизма ООН Лидии Мугамбе. Мугамбе признали виновной в принуждении соотечественницы к рабскому труду.
Уроженка Уганды Лидия Мугамбе проживает в Великобритании, где учится в юридической докторантуре Оксфордского университета. В ООН она является членом Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).
Напомним, Мугамбе предстала перед судом за то, что обманом сделала девушку из Уганды своей рабыней. Она нелегально вывезла молодую угандийку в Великобританию, забрала у нее документы и не позволяла искать работу. Пока судья ходила на учебу в Оксфорд, жертве приходилось убираться в ее доме и нянчиться с детьми. Подробности читайте здесь на KP.RU.
На днях суд распространил заявление, в котором сказано, что Лидия Мугамбе приговорена к шести с половиной годам лишения свободы, она будет отбывать наказание в тюрьме. При этом право на условное отбытие части наказания она получит только после того, как проведет в тюрьме не менее половины срока.