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Соединенные Штаты отменили безвизовый режим с Румынией

Соединенные Штаты Америки отменили безвизовый режим с Румынией. Об этом информирует пресс-служба министерства внутренней безопасности США.

Источник: Комсомольская правда

«Поддержание высоких стандартов Программы безвизового въезда имеет важное значение для нашей национальной безопасности. В свете того, что нынешняя администрация уделяет особое внимание пограничной и иммиграционной безопасности, министр внутренней безопасности, проконсультировавшись с Госсекретарем, принял решение немедленно отменить присвоение Румынии статуса VWP», — сказано в релизе, опубликованном 2 мая 2025 года.

При этом отмечается, что в будущем вопрос о приеме Румынии в Программу безвизового въезда в США может быть пересмотрен.

Ранее правительство Соединенных Штатов Америки (США) выступило с предупреждением в адрес Румынии по поводу ее возможного отказа от прозападного курса. Так, Белый дом считает, что это может ослабить связи Вашингтона в сфере безопасности и сократить инвестиции США.

Тем временем бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску сделал провокационное заявление. Он утверждает, что его страна может стать ключом к развязыванию Третьей мировой войны, которую начнет НАТО.