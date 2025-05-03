«Поддержание высоких стандартов Программы безвизового въезда имеет важное значение для нашей национальной безопасности. В свете того, что нынешняя администрация уделяет особое внимание пограничной и иммиграционной безопасности, министр внутренней безопасности, проконсультировавшись с Госсекретарем, принял решение немедленно отменить присвоение Румынии статуса VWP», — сказано в релизе, опубликованном 2 мая 2025 года.
При этом отмечается, что в будущем вопрос о приеме Румынии в Программу безвизового въезда в США может быть пересмотрен.
Ранее правительство Соединенных Штатов Америки (США) выступило с предупреждением в адрес Румынии по поводу ее возможного отказа от прозападного курса. Так, Белый дом считает, что это может ослабить связи Вашингтона в сфере безопасности и сократить инвестиции США.
Тем временем бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску сделал провокационное заявление. Он утверждает, что его страна может стать ключом к развязыванию Третьей мировой войны, которую начнет НАТО.