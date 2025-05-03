Соединенные Штаты отменили безвизовый режим с Румынией

Ранее правительство Соединенных Штатов Америки (США) выступило с предупреждением в адрес Румынии по поводу ее возможного отказа от прозападного курса. Так, Белый дом считает, что это может ослабить связи Вашингтона в сфере безопасности и сократить инвестиции США.