США обучат украинских пилотов обращаться с истребителями F-16 за $310 млн

«Эта продажа соответствует внешнеполитическим целям и задачам национальной безопасности США, укрепляя безопасность Украины — партнера, который играет ключевую роль в обеспечении политической стабильности и экономического развития в Европе», — указано в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Предполагается, что в контракт, помимо прочего, войдут поставки запчастей, оборудования и программного обеспечения. Правительство США и подрядчики предоставят Украине инженерные, технические и логистические услуги, а также предоставят техническую документацию и исследования. В число поставщиков по планируемому соглашению входят корпорации Lockheed Martin Aeronautics, Pratt & Whitney и BAE Systems, AAR Corporation, Comsetra, LLC и другие компании.