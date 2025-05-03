США обучат украинских пилотов обращаться с истребителями F-16 за $310 млн

Предполагается, что в контракт, помимо прочего, войдут поставки запчастей, оборудования и программного обеспечения. Правительство США и подрядчики предоставят Украине инженерные, технические и логистические услуги, а также предоставят техническую документацию и исследования. В число поставщиков по планируемому соглашению входят корпорации Lockheed Martin Aeronautics, Pratt & Whitney и BAE Systems, AAR Corporation, Comsetra, LLC и другие компании.