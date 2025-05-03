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США обучат украинских пилотов обращаться с истребителями F-16 за $310 млн

Власти Украины запросили у США оборудование и услуги для поддержки эксплуатации самолетов F-16. Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную сделку. Планируется, что в контракт на сумму $310,5 млн войдут услуги по подготовке летчиков и техников для обслуживания истребителя.

Источник: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Anthony Plyler

«Эта продажа соответствует внешнеполитическим целям и задачам национальной безопасности США, укрепляя безопасность Украины — партнера, который играет ключевую роль в обеспечении политической стабильности и экономического развития в Европе», — указано в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Предполагается, что в контракт, помимо прочего, войдут поставки запчастей, оборудования и программного обеспечения. Правительство США и подрядчики предоставят Украине инженерные, технические и логистические услуги, а также предоставят техническую документацию и исследования. В число поставщиков по планируемому соглашению входят корпорации Lockheed Martin Aeronautics, Pratt & Whitney и BAE Systems, AAR Corporation, Comsetra, LLC и другие компании.