Украинские военкомы устроили масштабную облаву на уклонистов в Закарпатье

«Всех, кто подпадает под фильтрацию, доставляют в Ужгородский ТЦК, где проводят проверку документов. Забирают даже тех, кто имеет бронирование или справку об отсрочке. Известно, что среди доставленных есть и правоохранители», — написал Глагола.