Reuters: США подготовили новые санкции против российских банков и энергетики

В начале апреля группа из 50 сенаторов США представила законопроект, который предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России. В рамках этого законопроекта предлагается ввести пошлины на уровне 500% на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, нефтепродукты или уран. Также под санкции попадут те страны, которые приобретают российский уран.