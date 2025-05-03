Владимир Путин показал содержимое своего холодильника в кремлевской квартире

Президент также рассказал о своем режиме дня, в частности, о том, что по утрам он просыпается, не прибегая к помощи будильника. При этом президент отметил, что в особо важные дни, когда ему предстоят очень ответственные дела, он все же прибегает к помощи своих адъютантов.