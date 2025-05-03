Владимир Путин показал содержимое своего холодильника в кремлевской квартире

Видео из кремлевской квартиры президента РФ Владимира Путина показал журналист Павел Зарубин, который побывал в гостях у российского лидера в рамках подготовки нового документального фильма.
Президент предложил журналисту, предположительно, кефир или какой-то другой молочный напиток, достав бутылку из холодильника.
Зарубин показал также, что находится на столе у Путина. Видно, что там находятся приправы и мельницы для соли и перца. Также на столе президента во время визита журналиста лежали бананы и стоял мёд.
Кадры, снятые в квартире главы государства, войдут в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который будет показан в воскресенье, 4 мая, в 21:00 по московскому времени на телеканале «Россия 1».
Кадры, показанные журналистом Павлом Зарубиным, уникальны тем, что они стали первыми, снятыми из места основного проживания российского лидера. Как оказалось, именно там в 2023-м году глава государства встречался и обсуждал ситуацию в мире со своим коллегой из Китая Си Цзиньпином.
В квартире Владимира Путина в Кремле есть портрет императора Александра III, комната с роялем, на котором, президенту, увы редко удается поиграть. Помимо того, там есть две спальни и небольшая комната, оформленная под домашнюю церковь.
Глава государства отметил, что в последние три года кремлевская квартира — это его основное место жительства. Путин заканчивает работу очень поздно и для экономии времени было решено оборудовать несколько комнат в Кремле.
Президент также рассказал о своем режиме дня, в частности, о том, что по утрам он просыпается, не прибегая к помощи будильника. При этом президент отметил, что в особо важные дни, когда ему предстоят очень ответственные дела, он все же прибегает к помощи своих адъютантов.
Отвечая на вопросы Павла Зарубина, Владимир Путин отметил, что никогда не сомневался и не жалел о том, что стал президентом Российской Федерации.
Ранее Центральная избирательная комиссия России опубликовала сведения об имуществе Владимира Путина накануне президентских выборов 2024 года. Согласно документу, из недвижимости у Путина есть только квартира и гараж в Санкт-Петербурге.