Госсекретарь США Марко Рубио назвал Германию тиранией, замаскированной под демократию, и высказал мнение о необходимости изменения курса этой страны.
«Это не демократия — это замаскированная тирания», — написал Рубио в социальной сети Х, указав на то, что разведслужба ФРГ получила новые полномочия для слежки за оппозиционно настроенными гражданами.
Также госсекретарь высказался по поводу признания экстремистской партии «Альтернатива для Германии».
«Действительно экстремистской является не популярная “Альтернатива для Германии”, занявшая второе место на недавних выборах, а скорее смертоносная миграционная политика истеблишмента по открытию границ, против которой и выступает АдГ. Германия должна изменить свой курс», — написал Рубио.
Накануне контрразведка Германии признала партию АдГ правоэкстремистской организацией, указав, что партия пренебрегает достоинствами немецких граждан.
Тем временем председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что государства Европы превращаются в тоталитарные режимы, во главе которых стоят непопулярные политические деятели и партии.