Пентагон провел испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

Испытания были проведены на мысе Канаверал в штате Флорида по принципу так называемого холодного (минометного) старта. Речь идет о ракете с неядерной боевой частью. Предполагается, что такие ракеты в будущем станут частью оснащения эсминцев проекта Zumwalt.