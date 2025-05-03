Пентагон провел испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

Соединенные Штаты провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования. Об этом информирует Минобороны США.
Испытания были проведены на мысе Канаверал в штате Флорида по принципу так называемого холодного (минометного) старта. Речь идет о ракете с неядерной боевой частью. Предполагается, что такие ракеты в будущем станут частью оснащения эсминцев проекта Zumwalt.
«Это техническое достижение еще на один шаг приближает нас к выполнению нашей роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала для наших ВМС», — цитирует пресс-служба Пентагона вице-адмирала Джонни Вольфа.
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