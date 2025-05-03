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Пентагон провел испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования

В США испытали гиперзвуковую ракету, разрабатываемую для оснащения эсминцев проекта Zumwalt.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования. Об этом информирует Минобороны США.

Испытания были проведены на мысе Канаверал в штате Флорида по принципу так называемого холодного (минометного) старта. Речь идет о ракете с неядерной боевой частью. Предполагается, что такие ракеты в будущем станут частью оснащения эсминцев проекта Zumwalt.

«Это техническое достижение еще на один шаг приближает нас к выполнению нашей роли по обеспечению безопасного и надежного гиперзвукового потенциала для наших ВМС», — цитирует пресс-служба Пентагона вице-адмирала Джонни Вольфа.

О том, как США пытаются догнать Россию в битве гиперзвуковых технологий, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что США собрались разместить в Европе гиперзвуковое оружие. Вот чем Россия ответит на очередную провокацию.

Тем временем США официально признали поражение в сфере разработки гиперзвуковых ракет следующего поколения.