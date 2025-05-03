Американские ВМС испытали прототип гиперзвуковой ракеты морского базирования

При таком методе ракета выбрасывается из пусковой установки под давлением газа, а её маршевый двигатель активируется уже в воздухе, на безопасном удалении от платформы. Это позволяет минимизировать риски для корабля и экипажа.
«Это техническое достижение ещё на один шаг приближает нас к выполнению роли по обеспечению безопасного и надёжного гиперзвукового потенциала», — прокомментировал испытания вице-адмирал Джонни Вольф.
В перспективе эти ракеты планируется установить на эсминцы класса Zumwalt, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил об испытаниях новых реактивных снарядов на полигоне в Астраханской области. Боеприпасы получили улучшенную помехозащищённость.