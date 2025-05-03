Украинские войска примут участие в параде в Лондоне

«Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение… Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник», — сказал он.