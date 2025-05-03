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Ульянов: РФ не выведут из равновесия заявления США и Евросоюза по Украине

Российскую Федерацию не выведут из равновесия заявления США и Евросоюза по Украине. Об этом высказался постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Российскую Федерацию не выведут из равновесия заявления США и Евросоюза по Украине. Об этом высказался постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— Соединенные Штаты, правда не очень внятно, заявили, что не планируют оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, они должны договариваться между собой. Европейский союз устами своего официального представителя также сообщил, что не собирается становиться посредником. Ну что же, вольному воля, — написал он в Telegram-канале.

Америка и ЕС могут не рассчитывать на то, что такие невнятные заявления могут оказать влияние на уравновешенность действий РФ, подчеркнул дипломат.

2 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет вернуть границы 2014 года, а Россия не захватит всю ее территорию. Он отметил, что президент Штатов Дональд Трамп в первые 100 дней после возвращения в Белый дом активно добивался мира, и стороны приблизились к соглашению.

До этого Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются и их участники «довольно близки» к достижению соглашения.