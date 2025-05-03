Ульянов: РФ не выведут из равновесия заявления США и Евросоюза по Украине

— Соединенные Штаты, правда не очень внятно, заявили, что не планируют оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, они должны договариваться между собой. Европейский союз устами своего официального представителя также сообщил, что не собирается становиться посредником. Ну что же, вольному воля, — написал он в Telegram-канале.