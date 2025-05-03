Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков сообщил о реакции жителей Польши на требования украинских беженцев

Глава комиссии СФ по информполитике отметил, что польский национализм не был искоренён.

Источник: Аргументы и факты

Поведение и требования украинских беженцев вызывают раздражение у жителей Польши, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Поляки явно “переели” Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели», — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что либерал-глобалистская повестка ЕС и официальная политика Польши не искоренила польский национализм.

«В данном случае он (национализм — прим. ред.) выглядит как возвращение к здравому смыслу, неизбежная коррекция евролиберального дискурса, уже навязшего у части поляков в зубах», — уточнил Пушков.

Кроме того, он полагает, что отторжение к Украине наблюдается у большой части жителей всей Европы, поскольку правящие круги пытаются навязать им чуждую самоидентификацию с этой страной.

Напомним, ранее помощник кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна во время митинга сорвал с мэрии польского города Бяла-Подляска украинский флаг. Он поступил так по просьбе самого политика.

Также сообщалось, что украинские беженцы начали массово выезжать из Польши в Германию. Основными причинами переезда назывались более высокие заработные платы, лучшие социальные выплаты и более качественные медицинские услуги в ФРГ.