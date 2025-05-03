Поведение и требования украинских беженцев вызывают раздражение у жителей Польши, написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Поляки явно “переели” Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели», — подчеркнул он в своём Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что либерал-глобалистская повестка ЕС и официальная политика Польши не искоренила польский национализм.
«В данном случае он (национализм — прим. ред.) выглядит как возвращение к здравому смыслу, неизбежная коррекция евролиберального дискурса, уже навязшего у части поляков в зубах», — уточнил Пушков.
Кроме того, он полагает, что отторжение к Украине наблюдается у большой части жителей всей Европы, поскольку правящие круги пытаются навязать им чуждую самоидентификацию с этой страной.
Напомним, ранее помощник кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна во время митинга сорвал с мэрии польского города Бяла-Подляска украинский флаг. Он поступил так по просьбе самого политика.
Также сообщалось, что украинские беженцы начали массово выезжать из Польши в Германию. Основными причинами переезда назывались более высокие заработные платы, лучшие социальные выплаты и более качественные медицинские услуги в ФРГ.