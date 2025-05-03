Новый пакет рестрикций против Российской Федерации разработан американскими чиновниками и ожидает рассмотрения и резолюции президента США Дональда Трампа. Об этом агентству Reuters рассказали несколько официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность, а также знакомый с информацией источник.
Сообщается, что ограничения могут коснуться предприятий энергетической сферы, а также российской банковской системы. Их целью в высших кругах США называют усиление давления на РФ.
«Чиновники доработали новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву», — сказано в публикации.
При этом источники агентства допустили, что президент США Дональд Трамп может не утвердить данный пакет санкций.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут ввести вторичные санкции в отношении Российской Федерации. О готовности президента США Дональда Трампа к такому шагу информировала пресс-служба Госдепа.
Тем временем Европейский союз и Киев выступили с инициативой о постепенном ослаблении санкций против России в случае достижения прекращения огня в конфликте на Украине.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский ввел персональные санкции в отношении 76 лиц. Среди них генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и бывший мэр Братска Сергей Серебренников.
В апреле Великобритания в очередной раз разразилась санкциями против России. На этот раз было введено сразу 150 новых торговых ограничений. Так, Лондон запретил экспортировать в Россию контроллеры игровых консолей. Все потому, что их якобы используют для управления дронами в зоне проведения специальной военной операции.
Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планировании новых антироссийских санкций в случае, если президент США Дональд Трамп откажется от переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
В то же время европейские санкции, введенные против России, негативно отражаются на политиках Запада. Российская сторона, при этом, не пострадала. Президент Владимир Путин, несмотря на запрет контактов с РФ, не потерял «внутреннюю поддержку». Западные лидеры, напротив, стали покидать посты.