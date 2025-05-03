США подготовили новый пакет санкций против России

В апреле Великобритания в очередной раз разразилась санкциями против России. На этот раз было введено сразу 150 новых торговых ограничений. Так, Лондон запретил экспортировать в Россию контроллеры игровых консолей. Все потому, что их якобы используют для управления дронами в зоне проведения специальной военной операции.