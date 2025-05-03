Российские штурмовики спасли от голода семерых жителей Дзержинска

По словам военного, гражданские скрывались в центральной части города, где сохранились относительно уцелевшие здания. Штурмовики стали обеспечивать сограждан продовольствием и питьевой водой.
«Три пожилые женщины, два дедушки и два молодых пацана, подростки. Они несовершеннолетние, на вид точно. А деваться то им куда? Он бабушку свою бросит или дедушку бросит? Нет конечно!» — добавил боец.
Как отметил «Каскад», эти люди сознательно решили не покидать родной город, несмотря на возможность эвакуации в Киев или Львов.
Ранее стало известно, что ВСУ отбирали детей у местных жителей во время оккупации Дзержинска. Боевики, называющие себя «Белыми Ангелами», насильно разлучали малышей с их родителями, угрожая последним тюрьмой и лишением родительских прав.