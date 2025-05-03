Готовят казнь: эксперты оценили влияние нацистов на Зеленского и переговоры

В беседе с aif.ru эксперт сообщил, что националисты могут попытаться взять под контроль слабые части армии и использовать это как инструмент давления на режим Зеленского, что может привести к угрозе переворота — военного или государственного. Скачко подчеркнул, что для радикалов это единственный способ влияния на власть, поскольку их позиции в политической системе уже ограничены.