Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на рост напряженности между Владимиром Зеленским и украинскими националистическими группами.
Почему националисты на Украине не хотят мира с РФ.
Политолог Владимир Скачко рассказал aif.ru, что на Украине радикальные националисты выступают против мира с Россией, считая, что оно ослабляет их влияние.
«Их протест направлен не столько против попыток Зеленского наладить перемирие, сколько против самого соглашения. Если это произойдет, они либо окажутся на обочине, либо уйдут в подполье, где их уничтожат войска, обеспечивающие порядок», — объяснил эксперт.
Политолог также подчеркнул, что для Зеленского и радикалов перемирие с Россией означает фактически конец их политической карьеры.
Однако по мнению политика, экс-депутат Верховной рады Спиридона Килинкарова, украинская власть сознательно использует радикальные националистические силы, чтобы оправдать срыв мирных инициатив с Россией.
В диалоге с aif.ru он заявил, что власти ссылаются на давление со стороны правонационалистических групп, чтобы объяснить неспособность реализовать мирные договоренности.
«Власть использует националистов как оправдание для срыва мирных инициатив, утверждая, что на них оказывают давление патриотические силы», — отметил экс-депутат Верховной рады.
Он добавил, что националисты всегда были под контролем властей и могли бы быть нейтрализованы, если бы у власти было желание на них воздействовать.
«В этой ситуации власть лишь использует националистов, пытаясь создать видимость готовности к мирным переговорам, но при этом якобы сталкиваясь с сопротивлением со стороны гражданского общества и радикальных групп», — подытожил Килинкаров.
На Украине все националистические группы финансируются властью.
По словам Спиридона Килинкарова, на Украине радикальные националистические группы находятся под полным контролем властей и получают от них финансирование.
«Эти группы всегда находились при власти. Разговоры о том, что Киев якобы не может справиться с националистами — это всего лишь предлог. Они все финансируются властью, и их действия также находятся под контролем», — добавил политик.
В свою очередь, Владимир Скачко, отвечая на вопрос о том, кто сейчас финансирует радикальных националистов на Украине и кто будет заниматься этим в будущем, отметил, что их финансированием занимаются не только власти, но и олигархи.
«Украинские радикальные группы получают финансирование не только от правительства, но и от олигархов, которые поддерживают свои боевые отряды для выполнения различных задач. Националисты создали собственную параллельную экономику, что также способствует их выживаемости и усилению влияния», — объяснил политолог.
Как националисты шантажируют Зеленского.
На фоне военной ситуации в стране, как отмечает политолог Владимир Скачко, радикальные националистические силы на Украине продолжают оказывать давление на власть.
В беседе с aif.ru эксперт сообщил, что националисты могут попытаться взять под контроль слабые части армии и использовать это как инструмент давления на режим Зеленского, что может привести к угрозе переворота — военного или государственного. Скачко подчеркнул, что для радикалов это единственный способ влияния на власть, поскольку их позиции в политической системе уже ограничены.
Кроме того, Скачко уверен, что радикальные националисты могут попытаться свергнуть Зеленского с поддержкой западных стран, в первую очередь США и Великобритании.
«Если американцы или британцы дадут отмашку на переворот силами националистов, он будет совершен. Зеленского повесят за ноги где-то на Крещатике», — отметил политолог, добавив, что вся ситуация на Украине уже давно находится под контролем внешних сил.
Владимир Скачко сравнил возможный переворот на Украине с событиями 2014 года, когда в стране произошла смена власти. Он отметил, что предыдущий переворот был заранее подготовлен и происходил под значительным внешним давлением.
Скачко подчеркнул, что приход Владимира Зеленского к власти также был частью продуманной операции, организованной западными политтехнологами. По его словам, Зеленский был выдвинут как «народный кандидат», а его избрание стало результатом мощной пропагандистской кампании, направленной на формирование образа неподготовленного, но близкого народу политика.
«Примером может служить сериал “Слуга народа”, где Зеленский сыграл роль президента, выбранного народом. Это значительно увеличило его популярность среди украинцев и сыграло ключевую роль в его политическом восхождении», — объяснил политолог.
Скачко также отметил, что вероятность государственного переворота на Украине остается высокой, однако его осуществление будет зависеть от решения западных стран, в первую очередь США и Великобритании.
Возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией.
Украинские власти готовы сесть за стол переговоров только в случае серьезного военного поражения, заявил Спиридон Килинкаров.
«Я считаю, что реальные переговоры с украинской стороной начнутся только после обрушения фронта», — отметил он.
Килинкаров объяснил, что Киев согласится на переговоры, если российская армия начнет наступать с большой скоростью.
«Как только российские войска будут продвигаться по широкому фронту хотя бы со скоростью 3−5 километров в сутки, украинская сторона немедленно сядет за стол переговоров, чтобы остановить наступление. Иного пути не будет. Пока у них есть уверенность в финансовой поддержке Украины и возможности мобилизации людей, они будут продолжать войну. Но как только станет ясно, что война проиграна и фронт рушится, они выбросят белые флаги и начнут переговоры, чтобы остановить российские войска», — заключил политик.