«Типичный командный игрок»: Рубио займёт сразу две ключевые должности в администрации Трампа

В Белом доме обсуждают возможность назначения госсекретаря Марко Рубио ещё и на пост советника президента по национальной безопасности после отставки Майка Уолтца. Дипломату придётся совмещать две работы на протяжении минимум шести месяцев, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.