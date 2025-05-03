В Конгрессе США заявили о риске нового конфликта из-за сделки с Украиной

«По какой причине нам следует идти и оккупировать Украину и направлять неисчислимые суммы будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу их полезных ископаемых, а также потенциально подвергать риску жизни американцев и провоцировать будущее столкновение?» — задалась она вопросом на странице в социальной сети X*.