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В Конгрессе США заявили о риске нового конфликта из-за сделки с Украиной

Тейлор-Грин выразила мнение, что Вашингтон сейчас находится на грани войны с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Новый вооружённый конфликт может вспыхнуть из-за сделки по полезным ископаемым, заключённой между Вашингтоном и Киевом, заявила член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

«По какой причине нам следует идти и оккупировать Украину и направлять неисчислимые суммы будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу их полезных ископаемых, а также потенциально подвергать риску жизни американцев и провоцировать будущее столкновение?» — задалась она вопросом на странице в социальной сети X*.

Тейлор-Грин считает, что США могут разрабатывать месторождения полезных ископаемых на своей территории. Кроме того, член палаты представителей выразила мнение, что Вашингтон сейчас находится на грани войны с Ираном.

Она также напомнила, что киевский режим причастен к первой инициативе по выдвижению импичмента президенту США Дональду Трампу. Помимо этого, законодатель указала, что оружие, которое Вашингтон передавал Киеву, оказывалось в руках врагов Соединённых Штатов, а финансовые средства, которые направлялись на поддержку Украины, использовались для отмывания денег.

Напомним, 30 апреля Трамп объявил, что США и киевский режим подписали соглашение, которое предполагает получение доступа американской стороны к украинским недрам. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал этот договор самой неудачной сделкой нынешнего главы Белого дома.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.