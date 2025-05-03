В Катангском районе прошла встреча жителей с губернатором Приангарья

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На встрече Игорь Кобзев отметил, что с 2020 года по району им было дано 20 поручений. 16 из них исполнено, девять находится на контроле. По проекту «Народные инициативы» было реализовано 34 мероприятия.
На встрече жители задали несколько вопросов, которые губернатор взял на контроль. Один из них — капремонт Ербогачёнской средней школы.
Губернатор на встрече ответил на вопросы об отопительном сезоне, модернизации медицинских учреждений, энергетике, предоставлении льготникам дров и так далее.
В ходе обсуждения медицинских вопросов губернатор пообещал, что летом в Катангский район будут выезжать бригады медиков для осмотра жителей и назначения лечения. Так уже делали в 2024 году в Братском и Усть-Кутском районах.