Трамп показал, как бы выглядел в образе Папы Римского

Картинка, вероятно, созданная с использованием нейросетей, не сопровождается никаким текстом. На ней американский лидер изображен облаченным в белую сутану и митру, на груди у него висит большой золотой крест, а на безымянный палец правой руки надет папский перстень. Трамп на изображении сидит на позолоченном троне, а указательный палец его правой руки поднят вверх.