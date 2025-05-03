Трамп показал, как бы выглядел в образе Папы Римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social свое изображение в образе Папы Римского.
Картинка, вероятно, созданная с использованием нейросетей, не сопровождается никаким текстом. На ней американский лидер изображен облаченным в белую сутану и митру, на груди у него висит большой золотой крест, а на безымянный палец правой руки надет папский перстень. Трамп на изображении сидит на позолоченном троне, а указательный палец его правой руки поднят вверх.
Ранее Трамп пошутил, что готов стать новым Папой Римским.
Напомним, 88-летний папа римский Франциск скончался 21 апреля из-за инсульта, который спровоцировал остановку сердца. Он был похоронен 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Сообщалось, что конклав для избрания нового Папы Римского соберется 7 мая. Религиовед Роман Лункин предположил, что имя нового Папы Римского могут назвать 9 мая.