Правительство Казахстана выделило $3,3 млн на ремонт ТЭЦ Риддера из своего резерва

«В течение последних двух лет из резерва правительства и бюджета области было направлено 15,5 млрд тенге для ТЭЦ Риддера. Проведены ремонтно-восстановительные работы на котлах и турбине, износ станции был снижен с 75% до 46%», — сообщили в Кабмине.