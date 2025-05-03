Правительство Казахстана выделило $3,3 млн на ремонт ТЭЦ Риддера из своего резерва

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Правительство Казахстана заявило о выделении 1,7 миллиардов тенге (3,3 миллион долларов) на ремонт ТЭЦ в городе Риддер.
На эту сумму, выделенную из резервов, планируется провести ремонт:
- котлоагрегатов;
- турбоагрегаторов;
- распределительных устройств.
«В течение последних двух лет из резерва правительства и бюджета области было направлено 15,5 млрд тенге для ТЭЦ Риддера. Проведены ремонтно-восстановительные работы на котлах и турбине, износ станции был снижен с 75% до 46%», — сообщили в Кабмине.
Также на тепловых сетях выполнен ремонт протяженностью 21,3 километров, благодаря чему износ теплосетей сократился с 82% до 67%.
Выделенные средства позволят обеспечить своевременную и качественную подготовку теплоэлектроцентрали Риддера к предстоящему отопительному сезону 2025−2026 годов.