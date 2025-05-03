Судью ООН приговорили к шести годам тюрьмы за принуждение к рабскому труду

Пострадавшая девушка, имя которой не раскрывается, заявила, что не может вернуться в Уганду из-за опасений за свою безопасность. Она говорила, что, возможно, больше никогда не увидит мать. Пострадавшей было предоставлено убежище в Великобритании на основании обоснованных опасений преследования на своей родине.