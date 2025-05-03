Полковник армии США Дэвис заявил о неизбежности поражения ВСУ

Украина не сможет избежать своего поражения в конфликте с Россией, несмотря на продолжение поддержки со стороны западных государств, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Если Запад продолжит поддержку Киева, это только оттянет неизбежное и не оставит Киеву и шанса на переговоры», — пояснил он в своём YouTube-канале.
По мнению Дэвиса, в таком случае киевскому режиму придется согласиться с любыми условиями, которые выдвинет Россия. Полковник считает, что европейские страны будут не способны обеспечить ВСУ оружием и снаряжением или обучить украинских военных.
Он также полагает, что время для сделок и маневра завершается. Дэвис добавил, что в итоге от США потребуется принять решение, или все будет определяться без участия Вашингтона.
Напомним, в конце апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина «будет раздавлена очень скоро». Глава Белого дома подчеркнул, что он оказывает Киеву «большую услугу».